Фото из ЗАГСа: Юлия Паршута раскрыла правду о романе с Марком Тишманом

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 0

Юлия Паршута опровергла слухи об отношениях с Марком Тишманом

Фото из ЗАГСа: Юлия Паршута раскрыла правду о романе с Марком Тишманом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Фанаты знаменитостей давно гадают, состоят ли артисты в отношениях. Наконец-то все карты вскрыты.

Российская певица и телеведущая Юлия Паршута развеяла слухи об отношениях с певцом Марком Тишманом. Звезда призналась, что с мужчиной их связывает лишь крепкая дружба. Эксклюзивный комментарий знаменитость дала lady.mail.ru.

Паршута признала, что вместе с артистом самостоятельно дала фанатам «пищу для разговоров», опубликовав на странице в социальной сети фотографию из виртуального ЗАГСа и поделившись «кольцами» из мармелада. Однако Юлия заверила — все было всего лишь шуткой.

«Мы с Марком никогда не были парой. Мы единомышленники, поем вместе и вообще круто проводим время: у нас схожее чувство юмора, воспитание, принципы, интерес к жизни», — заявила артистка.

Она отметила, что мечтает о счастливом браке и семье, но спешить не торопится — всему свое время. Пока Паршута не встретила человека, с которым была бы счастлива. Сейчас звезда больше сосредоточена на карьере и любимом деле.

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