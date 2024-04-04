Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ
ВСУ при бегстве из Авдеевки оставили в ДНР заминированный схрон с оружием
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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Опасную находку уничтожили на месте.
Крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.
Оружие украинские боевики оставили при бегстве из Авдеевки. Несмотря на спешку, подходы к тайнику успели заминировать. Опасную находку уничтожили на месте.
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