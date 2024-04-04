Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ

Опасную находку уничтожили на месте.

Крупный склад с оружием нашли сотрудники ФСБ и военной контрразведки в Ясиноватском районе ДНР. В схроне были девять автоматов Калашникова и несколько ручных противотанковых гранатометов иностранного производства.

Оружие украинские боевики оставили при бегстве из Авдеевки. Несмотря на спешку, подходы к тайнику успели заминировать. Опасную находку уничтожили на месте.