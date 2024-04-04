ФСБ задержала под Краснодаром экс-военного ЦАХАЛ, пытавшегося вступить в ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; Оперативное видео ФСБ; 5-tv.ru
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Мужчина, находясь в России, рассылал анкеты в разные террористические организации.
Российские силовики задержали в Краснодарском крае гражданина Израиля 1960 года рождения Ланзмана Юваля, бывшего военного ЦАХАЛ за намерение вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) Управления ФСБ России по региону.
ФСБ установила, что мужчина негативно относится к спецоперации на Украине и политике России. Он направлял разным террористическим организациям, запрещенным в РФ, свои анкеты и автобиографические данные для вступления в них и выполнения боевых задач против нашей страны. Однако осуществить задуманное он не успел.
Органы безопасности объявили Ювалю официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для участия в деятельности террористической организации. Под надзором он покинул Россию для убытия в Израиль. Мужчине закрыт въезд в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ в Уфе задержала троих подростков, пытавшихся совершить диверсию за деньги. Их взяли с поличным. Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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