«Десятки случаев вне закона»: чего ждать россиянам, решившим посетить Олимпиаду в Париже

В МИД России предупредили граждан о возможных рисках.

Россиянам стоит проявлять осторожность при посещении Олимпиады в Париже, так как есть риски провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что нельзя исключать разного рода негативные события, которые могут пройти с гражданами РФ во Франции, в том числе незаконные задержания и даже похищения.

«Вы же знаете о десятках случаев незаконного, буквально так, похищения граждан путем арестов, задержаний и так далее. Здесь мы слышим, и я считаю, что другого прочтения этим словам быть не может, буквально запугивание наших граждан, которое идет через официальные лица, через их выступления и заявления», — сказала Захарова в эфире одного из федеральных каналов.

Представитель МИД РФ предложила вспомнить заявления мэра Парижа о том, что российским и белорусским спортсменам там будут не рады. Такие высказывания, очевидно, находятся за гранью любым международных правовых норм и демонстрируют явный расизм, национализм и политизацию спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двукратного олимпийского чемпиона Садулаева не допустили до отбора на Игры-2024.