Собянин рассказал о популярности проекта «Активный гражданин»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Семь миллионов человек стали участниками проекта.

Собянин рассказал о популярности проекта «Активный гражданин»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Участниками проекта «Активный гражданин» стали почти 7 млн человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем личном блоге он отметил, что с момента запуска проекта в 2014 году «на платформе прошло более 6,5 тыс. голосований, в ходе которых участники выразили свое мнение более 250 млн раз».

«Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп», — обратил внимание Собянин.

В «Активном гражданине» проводили голосования, касающиеся названий улиц и бульваров, парков и станций метро. Москвичи выбирали проекты благоустройства дворовых территорий, скверов, различных общественных пространств, включая «Битцевский лес» или «Кусково».

Всего по итогам голосований реализовано более 4 тыс. решений.

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