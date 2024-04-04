Московский ипподром превратят в один из лучших в мире конноспортивных комплексов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома.

Московский ипподром превратят в один из лучших в мире конноспортивных комплексов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома, которому в этом году исполняется 190 лет.

«По поручению президента Владимира Путина мы вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым разработали и приступаем к реализации проекта по возрождению ипподрома», — написал Собянин в своем Telegram.

Он пообещал создать здесь «один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше 1 тыс. лошадей».

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