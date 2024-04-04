Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

По версии следствия, они имеют отношение к международным преступным организациям.

Суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Советский районный суд Махачкалы арестовал троих подозреваемых в участии в запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Под стражу взяты два гражданина Таджикистана и еще один уроженец этой страны, имеющий российское гражданство.

«Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток», — отметила Мамаева.

По версии следствия, они вступили в подразделение международной террористической организации, незаконно приобрели оружие и боеприпасы, которые хранили по месту своего жительства в Каспийске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне в Дагестане арестовали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».

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