Путин заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Глава государства отметил, насколько важно сохранить их ради будущего страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Rowley; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Россия вынуждена и должна защищать свои традиционные ценности. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин.

На совещании обсуждались итоги реализации индивидуальным программ развития регионов и планы по их продлению до 2030 года. Говоря о проекте «Молодежь и дети», глава Путин рассказал об открытии в этот день новых молодежных центров в пяти регионах страны, а также вспомнил Евангелие.

«Иисус пришел в Галилею, увидел рыбаков и сказал: "Идите за мной и вы будете ловцами человеков‘". То есть человеческих душ. Они стали проповедниками, его учениками», — напомнил российский лидер.

Глава государства отметил, что это было очень важно в период становления мировых религий. И сейчас сохранение ценностей остается актуально, особенно с учетом современных мировых реалий.

«Это не менее актуально и сейчас, когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, наши традиции, нашу историю. Это очень важно для будущего страны», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пяти регионах России открылись новые молодежные центры.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.31
-0.22 100.07
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Была и в день теракта: кадры последних пожарных проверок в «Крокусе»
20:31
Миллионный гость посетил павильон «Атом» на выставке-форуме «Россия»
20:24
Банки начали отменять комиссии за переводы денег между своими счетами
20:20
Звезда «Реальных пацанов» Селиванов стал отцом во второй раз
20:12
«Это пугает и тревожит»: Самойлова рассказала о состоянии дочки в больнице
20:00
Путин заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок