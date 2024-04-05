Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 43 0

Соответствующее заявление было сделано на фоне отключения резервной линии электроснабжения на станции.

Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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Энергоснабжению Запорожской атомной электростанции (АЭС) грозит настоящая опасность. Об этом сообщил глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси после известий об отключении резервной линии электроснабжения. Его заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Гросси заявил, что причины отключения резервной линии связаны с военной активностью в регионе. Это может привести к реальным угрозам для самой станции. Резервная линия была необходима для охлаждения реакторов и выполнения ряда других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.

«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают вполне реальную опасность, с которой сталкивается этот крупный объект», — указал Гросси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резервная линия энергоснабжения отключена на Запорожской АЭС. Специалисты уже устанавливают причины. При этом отмечается, что радиационный фон в регионе не изменился, а также не превышает естественных природных значений. Но все блоки Запорожской АЭС были остановлены.

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