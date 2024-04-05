«Смысл подвесится»: что станет с НАТО после окончания спецоперации

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22 0

Аналитик Жарихин: НАТО потеряет смысл существования после завершения СВО

«Смысл подвесится»: что станет с НАТО после окончания спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz

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Тема:
Спецоперация

Идея биполярности мира стала неактуальной, что противоречит идее, лежащей в основе организации.

После окончания специальной военной операции по Защите Донбасса организация Североатлантического договора (НАТО) не сможет более напрямую противостоять России. Как следствие, она потеряет смысл своего существования. Как выживать в многополярном мире, ее представителям неизвестно, они умеют только находиться в состоянии конфронтации, напротив оппонента. Таким мнением с журналистами URA.RU поделился заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам эксперта, НАТО была организована как инструмент биполярного мира, в котором возможен только прямой конфликт. Прежде Альянс свободно существовал, так как имел понятную, конкретную цель — противостояние второму полюсу в виде СССР и Варшавского договора.

«Теперь Россия является оппонентом для них, чтобы создать биполярность, как второй полюс, который противостоит западному сообществу и НАТО в целом. Но Североатлантический альянс сейчас находится в достаточно разобранном состоянии… Поэтому НАТО сейчас в системном раздумье, как им выживать в многополярном мире. Если конфликт на Украине закончится, то пропадет реальный повод противостояния с Россией. Смысл существования НАТО, как организации, подвесится», — сказал Жарихин.

Политолог подчеркнул, что только ситуация на Украине, в которую активно вмешивается НАТО, придает видимой значимости организации. Но и по этому вопросу представители спорят с коллегами, в том числе с представителями Турции, Венгрии и других государство. Эксперт добавил, что Штаты сегодня прикладывают максимум усилий для вовлечения в конфликт Китая. Жарихин не исключает, что Вашингтон начнет новые конфликты на Ближнего Востока, хоть пока и не получается.

«Тому что у многих европейских стран торговый оборот чуть больше настроен с Китаем, чем с США. Поэтому они совсем не заинтересованы в этом конфликте и сосредоточились на России, на Украине», — заключил специалист.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США обнародовали обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР.

Тема:
Спецоперация
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