Доброволец из Якутии отразил четыре атаки и уничтожил 27 боевиков ВСУ

На счету этого военнослужащего 27 уничтоженных боевиков, шесть ранений и двое суток беспрерывного боя. Пулеметчик Родимир Максимов со своим отрядом попал в, казалось бы, безвыходное положение, когда под Новомихайловкой по их блиндажу начал бить вражеский танк.

Несмотря на контузию, бойцу удалось занять выгодную позицию и продержаться до прибытия подкрепления, отразив при этом четыре контратаки националистов. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь поговорил с героем после тяжелейшего сражения.

«Бурхат» приехал к нам из Якутии, был простым солдатом. У себя на Родине он занимался охотой. Он — парень неглупый. По нему не скажешь, что он способен на выполнение таких задач. Спокойный, жизнерадостный», — рассказал командир батальона с позывным «Альфа».

В самые первые минуты боя под Новомихайловкой командир группы был тяжело ранен, и «Бурхат» взял командование на себя. Отряд смог захватить штурмом опорный пункт ВСУ. Родимир получил ранения в ноги и левую руку, но продолжил защищать позиции.

«Броня спасла меня. Осколочное ранение от АГС в спину и руку. До этого „полька“. Минометы в меня не попали — по звуку различаешь», — рассказал Бурхат.

Дальше противник попытался отбить потерянные позиции. В первую контратаку ВСУ раненный «Бурхат» в одиночку ликвидировал восемь боевиков. Спустя несколько часов во время второй атаки — еще четырех противников, и сам получил еще одно ранение. В третью контратаку ВСУ отправили танк.

Противопоставить тяжелой броне танка штурмовикам было нечего, но над захваченными позициями дежурил наш беспилотник. Его и использовали как ориентир для удара из противотанкового комплекса.

К середине второго дня обороны взятого опорного пункта ВСУ у подразделения начали заканчиваться боеприпасы. Подвезти их к позициям было невозможно из-за постоянного обстрела со стороны ВСУ и заминированного прохода к укреплениям. Дорогу знали только Родимир и его отряд. Тогда за патронами отправился сам герой.

«600 метров было до следующего пункта нашего, где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — рассказал Родимир.

Всего «Бурхат» с товарищами отразил четыре контратаки ВСУ и лично уничтожил 27 боевиков. Во время боев он получил шесть осколочных ранений, но все равно продолжил биться против украинских националистов.

«Я не один был, со мной друзья были. Не буду говорить позывные. Мои друзья были до конца со мной. У нас сплоченность всегда, у якутов», — сказал Родимир.

От госпиталя «Бурхат» отказался, сказал, что главное, чтоб из ран вытащили осколки. А дальше, когда все заживет, сразу обратно на фронт, к своим.