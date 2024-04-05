В регионы России поставят более миллиона вакцин от кори до конца апреля

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Вакцинация — это единственный способ предотвращения инфекции либо ее тяжелого течения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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В России растет заболеваемость корью. Как пишут «Известия», новые очаги инфекции зафиксировали в полутора десятках регионах. В нескольких учебных заведениях ввели карантин. Так, например, из-за кори занятия в онлайн-формате теперь будут проходить в Шуваловском корпусе МГУ. Снова пойти на лекции студенты смогут не раньше 12 апреля.

Как отмечает издание, российским клиникам все еще не хватает вакцин от кори. Но если в феврале на нехватку препаратов жаловались жители 16 российских регионов, то сейчас их количество сократилось в четыре раза.

До конца месяца в российские клиники поступит еще более миллиона доз препарата. Вместе с тем, чтобы остановить корь, стране нужно почти 15 миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему от кори нужно прививаться не позднее 72 часов после контакта с заболевшим.

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