В Саратовской области ВС РФ ликвидировали беспилотник

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Саратовской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила атаку беспилотного летательного объекта. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Беспилотник был ликвидирован в Энгельсе ранним утром, рассказал чиновник.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — добавил Бусаргин.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ.