В Саратовской области ВС РФ ликвидировали беспилотник

Губернатор Бусаргин: над Энгельсом уничтожили беспилотный летательный объект
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Саратовской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила атаку беспилотного летательного объекта. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Беспилотник был ликвидирован в Энгельсе ранним утром, рассказал чиновник.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — добавил Бусаргин.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ.
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