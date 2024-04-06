Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.

Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Десятимиллионным гостем выставки-форума «Россия» в Москве стал житель Ярославля Константин Панфилов. Об этом сообщает пресс-служба дирекции выставки.

Константин посетил выставку вместе со своей супругой Екатериной. Семья получила памятный подарок — сертификат на путешествие в Мурманск, где для них проведут обзорный тур по городу и организуют экскурсию в село Териберка.

Более того, юбилейный гость и его жена получат возможность посетить первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин» и одни из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — признался Константин.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Павильоны на ВДНХ стали также площадкой для многих общественно важных встреч. Из-за высокого спроса выставка была продлена до 8 июля.

«Секрет популярности выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

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