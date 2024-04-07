Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 44 0

Уже обработаны данные с 92,9% участков.

Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спикер Национального совета Словакии и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини лидирует на выборах президента. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пеллегрини получил 56,7% голосов, а Иван Коркок набрал 43,3%. Последний все еще мог бы набрать больше голосов в крупных городских округах, которые отчитываются последними, но модели прогнозирования словацких СМИ показали, что он вряд ли сможет сократить разрыв.

Президенты Словакии не обладают многими исполнительными полномочиями, но могут накладывать вето на законы или оспаривать их в Конституционном суде. Они назначают там судей, которые способны сыграть важную роль в политической борьбе по поводу судьбы реформ премьер-министра Роберта Фицо, говорится в материале. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в Словакии рассказали о страхе Запада из-за возможного триумфа Пеллегрини.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:48
«Палец лжеца»: как по рукам распознать «гулящего» мужчину
1:34
Российский боксер Муртазалиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF
1:19
«Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра
1:04
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
0:56
«Надоело»: Лика Стар бросила мужа и детей в Италии
0:42
Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией

Сейчас читают

«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме
В Словакии рассказали о страхе Запада из-за возможной победы Пеллегрини
Лисьи глазки и маленькие носики: звезды, перекроенные пластической хирургией
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок