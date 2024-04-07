Молодежь развернула флаг ДНР в честь 10-летия провозглашения республики

|
Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Активисты на ступенях мемориала Саур-Могила растянули 200-метровый флаг ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Донецкая Народная Республика объявила о суверенитете и государственной самостоятельности 7 апреля 2014 года.

Молодежные движения провели акцию в честь десятилетней годовщины провозглашения независимости Донецкой Народной Республики от Украины. Они развернули огромный флаг региона в воскресенье, 7 апреля.

«Наша команда предложила такую акцию нашей активной молодежи и идею все поддержали! Мы сохраним историю нашего края», — заявил глава движений «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

ДНР объявила о суверенитете и государственной самостоятельности 7 апреля 2014 года. Спустя десятилетие более 100 человек собрались в мемориальном комплексе Саур-Могила. Вдоль него они растянули 200-метровый флаг ДНР.

В акции приняли участие активисты «Молодой Республики», «Молодой Гвардии Единой России» ДНР, «Движения первых ДНР, «Народной дружины», а также регионального штаба движения «#МЫВМЕСТЕ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бригада офтальмологов из Якутии приступила к работе в ДНР. В городе Докучаевске она присоединилась к врачам-хирургам, теперь они совместно оказывают медицинскую помощь участникам спецоперации и мирным жителям.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Молодежь развернула флаг ДНР в честь 10-летия провозглашения республики
12:25
Будут жить: спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом
12:10
Неповторимая, героическая: Валентина Матвиенко отмечает юбилей
11:59
Украина в тупике: Зеленский придумал новый способ получать оружие от США
11:49
«В гостях у бабули»: жена Петросяна показала его маленькую дочку
11:22
Лавров посетит Китай для переговоров с коллегой Ван И

Сейчас читают

«Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске
«Видимость обычной жизни»: больная раком Миддлтон спешит отметить день рождения сына
Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок