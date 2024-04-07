Молодежь развернула флаг ДНР в честь 10-летия провозглашения республики

Донецкая Народная Республика объявила о суверенитете и государственной самостоятельности 7 апреля 2014 года.

Молодежные движения провели акцию в честь десятилетней годовщины провозглашения независимости Донецкой Народной Республики от Украины. Они развернули огромный флаг региона в воскресенье, 7 апреля.

«Наша команда предложила такую акцию нашей активной молодежи и идею все поддержали! Мы сохраним историю нашего края», — заявил глава движений «Молодая Республика» и «Молодая Гвардия Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

ДНР объявила о суверенитете и государственной самостоятельности 7 апреля 2014 года. Спустя десятилетие более 100 человек собрались в мемориальном комплексе Саур-Могила. Вдоль него они растянули 200-метровый флаг ДНР.

В акции приняли участие активисты «Молодой Республики», «Молодой Гвардии Единой России» ДНР, «Движения первых ДНР, «Народной дружины», а также регионального штаба движения «#МЫВМЕСТЕ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бригада офтальмологов из Якутии приступила к работе в ДНР. В городе Докучаевске она присоединилась к врачам-хирургам, теперь они совместно оказывают медицинскую помощь участникам спецоперации и мирным жителям.