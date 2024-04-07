Сильный и независимый: как изменился Рунет за 30 лет

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что России удалось создать уникальную информационную платформу для пользователей Сети.

За 30 лет с момента регистрации российского домена .RU 7 апреля 1994 года интернет в России претерпел значительные изменения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарной сессии в рамках Дня Рунета на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 7 апреля.

«За три десятилетия мы прошли действительно большой путь. Создали независимую информационную инфраструктуру и множество цифровых сервисов, уже ставших привычными для каждого человека», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что по данным статистики доступ в интернет имеют 86% российских домохозяйств. Специалисты также провели сети интернета в 26 отдаленных малонаселенных пунктах, где проживает менее 500 человек, и подключили этот вид связи более чем в 118 тысячах школ, больниц, пожарных частей, культурных и других социальных учреждениях.

Чернышенко подчеркнул, что Россия занимает третье место по количеству зарегистрированных сайтов в национальном домене. По этому показателю РФ обходит Францию, Италию и Китай, не включая сайты, работающие на международных доменах -.ORG, .COM, .NET. Рунет в настоящее время является одним из наиболее развитых в мировой паутине.

Кроме того, в начале своей работы российский сегмент интернета имел скорость в среднем 6 килобит в секунду, однако сейчас она достигает как минимум 100 мегабит и доступна практически для всех пользователей. За 30 лет скорость интернет-соединения в России значительно выросла.

Вице-премьер отметил, что за это время в Рунете появилось множество сервисов, способных удовлетворить любые потребности пользователей. Национальный сегмент предлагает онлайн-кинотеатры, банковские и платежные системы, соцсети, мессенджеры и поисковики, которыми россияне активно пользуются.

«К примеру, один из самых используемых инструментов Рунета — это наш отечественный поисковик „Яндекс“. Он занимает третье место в рейтинге поисковых систем мира», — привел пример Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что ко Дню студента «Одноклассники» опубликовали итоги тематического исследования.