Турист из России умер в Анталье при невыясненных обстоятельствах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

На протяжении долгого времени он не выходил из своего номера.

Турист из России умер в Анталье при невыясненных обстоятельствах

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

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Турист из России умер на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, тело 40-летнего мужчины обнаружили в номере сотрудники гостиницы. Они испытывали беспокойство по причине того, что тот продолжительное время не выходил из комнаты.

Медики по прибытию на место установили, что россиянин скончался. Его тело отправлено на судмедэкспертизу в Анталью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело погибшей при странных обстоятельсвах в Турции туристки отправили в Москву. В первые дни января остановившаяся в пятизвездочном отеле москвичка отправилась в поход по лесу в окрестностях Антальи.

Когда к вечеру клиентка не вернулась в свой номер, на ресепшене забили тревогу и связались с полицейскими. Тело женщины было найдено спустя восемь дней после исчезновения.

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