Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

На самой станции критических повреждений не зафиксировано.

Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Ранения после беспрецедентной серии атак дронов ВСУ получили три сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три сотрудника (один из них тяжело)», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ атаковал купол энергоблока Запорожской АЭС. Уточняется, что радиационный фон на станции и ее территории в результате атаки не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.

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