Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ
На самой станции критических повреждений не зафиксировано.
Фото: © РИА Новости
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Ранения после беспрецедентной серии атак дронов ВСУ получили три сотрудника Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Росатом».
«В 11:38 удар пришелся по территории, прилегающей к столовой, в результате чего были ранены три сотрудника (один из них тяжело)», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотник ВСУ атаковал купол энергоблока Запорожской АЭС. Уточняется, что радиационный фон на станции и ее территории в результате атаки не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.
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