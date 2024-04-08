Наносившую удары по Белгородской области РСЗО Vampire уничтожили из «Градов»

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На воздух взлетел и боекомплект зарубежной системы.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские артиллеристы из группировки прикрытия границы уничтожили стоящую на вооружении ВСУ реактивную систему Vampire вместе со всем боекомплектом. Именно она в течении нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области.

А нейтрализовать Vampire удалось с помощью наших «Градов». А скоро на вооружении наших военных окажутся новейшие роботы-саперы «Сталкер» и «Скорпион», спецавтомобиль «Патруль» и костюм для защиты солдат от осколков и снарядов.

Все они сейчас проходят боевые испытания в зоне СВО. В частности, «Сталкер» — это гусеничная машина весом около 30 тонн со специальным тралом, с помощью которого можно подрывать как противопехотные, так и противотанковые мины.

И делать безопасные коридоры для последующего продвижения бронетехники. Управляют этой машиной дистанционно, оператор может находиться на расстоянии до километра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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