«Это точно она лежит»: жители Макеевки с ужасом вспоминают смертельные атаки ВСУ

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При обстреле Макеевки в ДНР погибла женщина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ракеты террористов попали в жилой дом. К сожалению, одной женщине не удалось спастись.

Обстреливают украинские боевики и мирных жителей Донецкой республики. В Макеевке жертвой ударов ВСУ стала пожилая женщина. Ракеты попали в шестиквартирный жилой дом и еще несколько строений в частном секторе.

В них выбиты стекла и пробиты крыша. На месте обстрелов обнаружены фрагменты снаряда, характерные для системы залпового огня HIMARS.

«Сильно взрыв был большой, что я аж подскочила, но я чувствую, что это была ракета. Я вышла, а соседка зовет, иди говорит сюда. Галю убило, мою сестру, это точно, она лежит», — вспоминала местная жительница.

«Это точно она лежит»: жители Макеевки с ужасом вспоминают смертельные атаки ВСУ

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ИЗВЕСТИЯ

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ИЗВЕСТИЯ

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ИЗВЕСТИЯ

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ИЗВЕСТИЯ

В то же время новым воздушным ударам подверглась и Белгородская область. Только в столице региона за минувшие сутки повреждены больше 200 квартир, несколько социальных объектов и до полусотни автомобилей.

Похожая ситуация и во многих районах области. ВСУ атаковали регион с помощью минометных снарядов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших

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