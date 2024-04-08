Ракеты террористов попали в жилой дом. К сожалению, одной женщине не удалось спастись.

Обстреливают украинские боевики и мирных жителей Донецкой республики. В Макеевке жертвой ударов ВСУ стала пожилая женщина. Ракеты попали в шестиквартирный жилой дом и еще несколько строений в частном секторе.

В них выбиты стекла и пробиты крыша. На месте обстрелов обнаружены фрагменты снаряда, характерные для системы залпового огня HIMARS.

«Сильно взрыв был большой, что я аж подскочила, но я чувствую, что это была ракета. Я вышла, а соседка зовет, иди говорит сюда. Галю убило, мою сестру, это точно, она лежит», — вспоминала местная жительница.

«Это точно она лежит»: жители Макеевки с ужасом вспоминают смертельные атаки ВСУ 1/6 ИЗВЕСТИЯ 2/6 ИЗВЕСТИЯ 3/6 ИЗВЕСТИЯ 4/6 ИЗВЕСТИЯ 5/6 ИЗВЕСТИЯ 6/6 ИЗВЕСТИЯ

В то же время новым воздушным ударам подверглась и Белгородская область. Только в столице региона за минувшие сутки повреждены больше 200 квартир, несколько социальных объектов и до полусотни автомобилей.

Похожая ситуация и во многих районах области. ВСУ атаковали регион с помощью минометных снарядов и беспилотников, в том числе дронов-камикадзе. В этот раз обошлось без жертв и пострадавших