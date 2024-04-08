Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

После окончания работ этот объект культурного наследия регионального значения станет настоящим арт-кварталом и еще одной точкой притяжения жителей.

Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

Начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался», — написал Мэр Москвы.

Перед началом реставрации был составлен проект работ. В нем специалисты использовали комплексный подход, чтобы восстановить ценные элементы разных периодов.

Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом

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Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

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Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

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Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

Сейчас Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом расширят заложенные оконные и дверные проемы, демонтируют позднюю цементную штукатурку, а также отреставрируют декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода решено сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц. Они остались здесь со времен строительства Дворца культуры.

По словам Мэра Москвы, после реставрации это место станет настоящим арт-кварталом и еще одной точкой притяжения жителей. Полномасштабные работы развернут с наступлением тепла.

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