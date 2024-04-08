Начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался», — написал Мэр Москвы.

Перед началом реставрации был составлен проект работ. В нем специалисты использовали комплексный подход, чтобы восстановить ценные элементы разных периодов.

Собянин: Дворец культуры завода «Серп и Молот» станет современным арт-кварталом 1/3 Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin 2/3 Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin 3/3 Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин/ mos_sobyanin

Сейчас Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом расширят заложенные оконные и дверные проемы, демонтируют позднюю цементную штукатурку, а также отреставрируют декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода решено сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц. Они остались здесь со времен строительства Дворца культуры.

По словам Мэра Москвы, после реставрации это место станет настоящим арт-кварталом и еще одной точкой притяжения жителей. Полномасштабные работы развернут с наступлением тепла.