Астролог Юлия Гикис рассказала о приближении значительных перемен, так как человечество сейчас проходит коридоры затмений. Данные явления считаются одними из самых сильных и долгоиграющих.

То, как люди проведут этот период, отразится на их жизни в ближайшие полгода, пишет StarHit.ru. Изменяются вибрации Вселенной и возникают потоки энергии, способные радикально изменить устоявшиеся порядки.

Эмоции становятся более яркими, а старые проблемы, которые были забыты, возобновляются с новой силой. В текущем году произойдут два коридора затмений: осенний и зимний.

Весенний коридор

Весенний коридор затмений проходит с 25 марта по 8 апреля. Лунное затмение началось 25 марта в 10:12 по московскому времени.

В это время Луна вошла в конус тени Земли и в оппозицию Солнцу, создавая мощнейшее напряжение между двумя светилами. Больше всего это влияние почувствовали Весы и Овны, особенно рожденные в последнюю неделю сентября или марта.

Для Раков и Козерогов данным период тоже окажется значимым. Основной удар на себя принимает сфера отношений, так как в данный промежуток времени Луна расположилась в созвездии Весов.

Солнечное затмение в Овне наступило 8 апреля в 21:17 по московскому времени. Больше всего оно затронет Овнов, Весов, Раков и Козерогов, которые празднуют день рождения с 1 по 13 число апреля, октября, июля или января.

В данный период появится стремление к новым начинаниям и переменам. Звезды рекомендуют наконец-то заняться тем, о чем вы давно мечтали. Важно не растрачивать энергию напрасно. Несколько раз все обдумайте перед каким-либо шагом.

Осенний коридор

Осенний коридор затмений пройдет с 18 сентября по 2 октября. Сначала произойдет Лунное затмение в Рыбах с 18 сентября в 5:44 по московскому времени.

Событие больше всего окажет влияние на Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов, родившихся с 15 по 21 марта, сентября, июня или декабря соответственно.

Этим знакам необходимо быть готовым к тому, что их чувствительность обострится в несколько раз, но нужно держать сентиментальность под контролем. Скорее всего в это время вам захочется теплых объятий и искренней заботы.

По возможности нужно ограничить общение с людьми, у которых есть зависимости. Взаимодействие с ними расшатает вашу психику.

Завершит осенний коридор затмений Солнечное затмение в Весах 2 октября в 21:46 по московскому времени. Событие повлияет на Овнов, родившихся с 25 марта по 3 апреля, Весов — с 25 сентября по 3 октября, Козерогов — с 25 декабря по 3 января и на Раков, родившихся с 25 июня по 3 июля.

У данных знаков усилятся сомнения в себе и в окружающих людях. Может казаться, что вы недостаточно красивы или компетентны. Вас могут терзать сомнения по поводу правильности принятия решений.