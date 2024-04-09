Власти Великобритании высказались об участии россиян в Олимпиаде-2024

В правительстве Королевства прокомментировали решение МОК.

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает издание The Times.

По данным СМИ, министр спорта Британии Стюарт Эндрю считает правильной позицию МОК в отношении участников Игр из России и Белоруссии, в том числе, в рамках условий, выдвинутых спортсменам — выступления в нейтральном статусе, без своих национальных флагов и гимнов.

«Правительство Великобритании в письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху выразило поддержку участию российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже», — говорится в материале.

При этом подчеркивается, что любая публичная поддержка российской спецоперации на Украине должна стать первым и главным поводом для немедленного исключения спортсменов из списка участников.

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Песков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.