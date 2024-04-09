Московских водителей предупредили о новых штрафах

Так, за стоянку больше пяти минут без аварийной ситуации придется заплатить 2,5 тысячи рублей.

В Москве водителям придут новые штрафы с комплексов фотовидеофиксации. Камеры теперь следят за машинами на направляющих островках.

Так, за стоянку больше пяти минут без аварийной ситуации в Москве и Петербурге придется заплатить 2,5 тысячи рублей. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов почитал правила.

Выявлять нарушителей теперь помогут камеры видеонаблюдения. На набережной в Лефортово первая — и пока единственная — в Москве.

Установили ее после жалоб автомобилистов. Водители уже начали получать штрафы.

«Эти острова никогда не бывают пустыми, более того, они переполнены. И они выходят за пределы самого острова. И иногда бывает, что остается — половина редко когда — ну вот часть только проезжей части, чтобы проехать», — говорит водитель Константин.

«Там очень обзору мешает! Очень мешает обзору, там лучше не парковаться, они мешают», — делится автомобилист Александр.

Понятие «направляющий островок» в правилах дорожного движения появилось в марте прошлого года. Хотя такие дорожные элементы на магистралях есть уже давно.

Они нужны для разделения и слияния транспортных потоков. По новым правилам, стоять на них можно не больше пяти минут.

Эксперты говорят, что этого мало. Иногда водители используют такие островки, чтобы устранить неисправность в автомобиле — например, подкачать колесо.

«Потом просто надо будет оспаривать штраф. Потому что машина у него действительно получила повреждение и не может ехать дальше. То есть спущенное колесо надо устранить», — объясняет замдиректора Центра транспортного образования Вячеслав Максимычев.

В Центре организации дорожного движения Москвы заявили, что каждая запись проходит многоэтапную проверку. Видео передают в ГИБДД, где инспекторы выясняют, почему машина остановилась на островке и решают — выписывать ли штраф. Если это будет фотофиксация, то несколько снимков будут сделаны через небольшие интервалы, чтобы подтвердить факт стоянки.

«Камера фиксирует факт остановки транспортного средства на островке и дает водителю пять минут. После этого формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф в Москве 2,5 тысячи рублей)», — говорит руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Денис Климов.

Статья, по которой наказывают нарушителей, предусматривает штрафы в городах федерального значения. Наказывают рублем и в Санкт-Петербурге — правда, пока без применения камер видеонаблюдения.