Праздничная молитва на Ураза-Байрам. Прямая трансляция

Праздник разговения, который знаменует окончание строгого поста в Исламе, в 2024 году приходится именно на 10 апреля.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Согласно исламским традициям, именно сегодня, 10 апреля, заканчивается месяц строгого поста — Рамадан. Официально этот праздник верующих в Аллаха носит название Ураза-Байрам. Пятый канал ведет прямую трансляцию с места проведения праздничной молитвы, намаза.

Ураза-Байрам является для мусульман одним из самых значимых праздников наравне с Курбан-Байрамом, который в 2024 году будет отмечаться 17 июня.

На Ураза-Байрам мусульмане по всему миру проводят день в молитвах, помогают нуждающимся, ходят в гости и проводят время с семьей. Так заведено многовековыми традициями.

Традиционно в Москве намаз на Ураза-Байрам проходит в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Присоединиться к молитвам могут все желающие.