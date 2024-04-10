Праздничная молитва на Ураза-Байрам. Прямая трансляция

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 546 0

В московских мечетях началась праздничная молитва на Ураза-Байрам

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Праздник разговения, который знаменует окончание строгого поста в Исламе, в 2024 году приходится именно на 10 апреля.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Согласно исламским традициям, именно сегодня, 10 апреля, заканчивается месяц строгого поста — Рамадан. Официально этот праздник верующих в Аллаха носит название Ураза-Байрам. Пятый канал ведет прямую трансляцию с места проведения праздничной молитвы, намаза.

Ураза-Байрам является для мусульман одним из самых значимых праздников наравне с Курбан-Байрамом, который в 2024 году будет отмечаться 17 июня.

На Ураза-Байрам мусульмане по всему миру проводят день в молитвах, помогают нуждающимся, ходят в гости и проводят время с семьей. Так заведено многовековыми традициями.

Традиционно в Москве намаз на Ураза-Байрам проходит в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Присоединиться к молитвам могут все желающие.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.75
0.17 100.75
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:47
Защита от смертельной болезни: почему у аллергиков реже возникает онкология
7:37
«Из-за нее он потерял лицо»: отец Кунгурова вскрыл истинную причину смерти сына
7:14
Только спокойствие: можно ли наказать за «детектор лжи» и как его обмануть
6:54
Праздничная молитва на Ураза-Байрам. Прямая трансляция
6:50
В Петербурге официально стартовал новый сезон разводки мостов
6:36
В кабине находились посторонние: почему 14 лет назад разбился самолет с президентом Польши Качиньским

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова назвала неожиданное свойство шоколада
Можно ли запретить мужу рыбалку, а жену обязать рожать сыновей: что прописать в брачном договоре?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок