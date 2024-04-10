Праздничная молитва на Ураза-Байрам. Прямая трансляция

В московских мечетях началась праздничная молитва на Ураза-Байрам
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Праздник разговения, который знаменует окончание строгого поста в Исламе, в 2024 году приходится именно на 10 апреля.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Согласно исламским традициям, именно сегодня, 10 апреля, заканчивается месяц строгого поста — Рамадан. Официально этот праздник верующих в Аллаха носит название Ураза-Байрам. Пятый канал ведет прямую трансляцию с места проведения праздничной молитвы, намаза.
Ураза-Байрам является для мусульман одним из самых значимых праздников наравне с Курбан-Байрамом, который в 2024 году будет отмечаться 17 июня.
На Ураза-Байрам мусульмане по всему миру проводят день в молитвах, помогают нуждающимся, ходят в гости и проводят время с семьей. Так заведено многовековыми традициями.
Традиционно в Москве намаз на Ураза-Байрам проходит в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Присоединиться к молитвам могут все желающие.
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