Паводки подступают к Тверской, Костромской и Кемеровской областям

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Вода пришла и в Подмосковье.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Серьезные паводки сейчас грозят также Тверской, Костромской и Кемеровской областям.

Вовсю борются с половодьем в Алтайском крае. Там подтопило около сотни жилых домов. Кроме того, в регионе частично ограничено движение на трассах.

В Карелии объявили режим повышенной готовности из-за ледовых заторов на реке Шуя.

А в Подмосковье оценивают ущерб от половодья. Там спасатели насчитали около тысячи подтопленных дворов. Сильнее всего пострадал Егорьевск.

Угроза остается и для «Земли Прайда». Знаменитый парк, где живут львы, также недавно затопило, и вот сейчас воду почти откачали. Но, по прогнозам, стихия может нанести повторный удар.

Ранее 5-tv.ru писал, на что власти Орска тратили бюджет вместо обслуживания дамбы, прорыв которой привел к катастрофе в Оренбургской области.

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