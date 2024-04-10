В Армении могут отключить российские телеканалы

Ереван может в одностороннем порядке расторгнуть договор с Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, который регулирует вещание российских телеканалов на территории Армении. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян.

По его словам, Армения собирается презентовать России новый пакет предложений с правками касательно существующего соглашения. Однако, если Москву не устроят изменения в документе и тот не будет принят, Ереван не исключает возможность отказаться от российских каналов без учета мнения другой стороны.

Тема вещания российских телеканалов в Армении поднимается с сентября прошлого года, когда возможность их отключения начали обсуждать на пленарных заседаниях Национального собрания. Позже Москва и Ереван провели ряд консультаций по этому вопросу, однако к общему решению так и не пришли.

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