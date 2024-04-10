Офицер пресс-службы Минобороны погиб при ударе ВСУ по журналистам
Представители СМИ попали под огонь боевиков в районе города Кременная.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В результате обстрела ВСУ группы журналистов в ЛНР погиб сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов. Об этом сообщила телекомпания «ГТРК. Луганск».
При этом оператор Денис Шум перенес операцию после ранения в ногу, он по-прежнему в больнице. А корреспондент Артем Юндас, в свою очередь, получил контузию.
В СК России уже сообщили, что расследуют факт обстрела журналистов луганского филиала ГТРК со стороны ВСУ. Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов.
- 10 апр
- Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Россией
- 10 апр
- В Пентагоне признали безрезультатность ударов ВСУ по энергообъектам в России
- 10 апр
- Посольство России раскритиковало грядущий саммит по Украине в Швейцарии
- 10 апр
- В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс
- 10 апр
- «Ключевой момент»: в Швейцарии прокомментировали участие Белоруссии в саммите по Украине
- 10 апр
- Российские снайперы уничтожили группу ВСУ на южнодонецком направлении
- 10 апр
- Осужденный Игорь Стрелков заявил о желании принять участие в СВО
- 10 апр
- «Право на самооборону»: в НАТО назвали допустимыми удары ВСУ по целям в России
- 10 апр
- Евросоюз намерен выделить Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи
- 10 апр
- На Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств»
Читайте также
64%
0.47 101.23
0.48
Нашли ошибку?