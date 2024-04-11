Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Минфин России предложил повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Об этом свидетельствует опубликованный на портале правовой информации проект приказа.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 500 миллилитров. Бренди будет стоить 403 рубля, а коньяк — 556 рублей.

Индексация, отметили в ведомстве, минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, а также ростом затрат на производство спиртных напитков. При разработке проекта Минфин принял во внимание влияние введенных в отношении России санкций.

Дополнительные факторы — рост стоимости импортного оборудования, а также увеличение курса доллара. Еще одним проектом министерство предложило с 51 до 55 рублей повысить минимальную цену на этиловый спирт из непищевого сырья, а также денатурированный этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола).