Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Чем обусловлена эта инициатива?

Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Минфин России предложил повысить с 1 июня минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия. Об этом свидетельствует опубликованный на портале правовой информации проект приказа.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 500 миллилитров. Бренди будет стоить 403 рубля, а коньяк — 556 рублей.

Индексация, отметили в ведомстве, минимальных розничных цен обусловлена уровнем инфляции, повышением ставок акцизов на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов, а также ростом затрат на производство спиртных напитков. При разработке проекта Минфин принял во внимание влияние введенных в отношении России санкций.

Дополнительные факторы — рост стоимости импортного оборудования, а также увеличение курса доллара. Еще одним проектом министерство предложило с 51 до 55 рублей повысить минимальную цену на этиловый спирт из непищевого сырья, а также денатурированный этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья ‎(за исключением биоэтанола).

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:46
Борт МЧС доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область
6:43
В Минфине ожидают принятия законопроекта о криптовалютах в 2024 году
6:30
Смертельно опасная правда: что стоит за чередой инцидентов с самолетами Boeing
6:21
Режим КТО объявлен на части территории Нальчика в Кабардино-Балкарии
6:19
Ответ удивит: что нельзя включить в брачный договор по закону
6:14
Байден спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок