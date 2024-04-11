В Минфине ожидают принятия законопроекта о криптовалютах в 2024 году

Криптовалюту в России могут узаконить уже в этом году. Как пишут «Известия», законопроект может быть принят до конца лета.

По данным экспертов, только в минувшем году в нашей стране было добыто виртуальных денег на пять миллиардов долларов. По этому показателю мы обогнали даже США.

Но пока этот рынок в тени, а, значит, его участники не платят налоги. Кроме того, после легализации частные компании смогут заключать инвестиционные договоры с госкорпорациями.

Криптовалюту можно будет использовать для расчетов во внешнеэкономической деятельности. И, что особенно важно, это поможет развитию торговли в условиях санкций.