На благие дела: «Столото» объявил новый конкурс грантов для некоммерческих организаций

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 29 0

«Столото» объявил новый конкурс грантов для некоммерческих организаций

На благие дела: «Столото» объявил новый конкурс грантов для некоммерческих организаций

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Все желающие организации смогут подать заявки, заполнив анкеты до 10 мая.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщил о начале нового, шестого по счету, конкурса грантов для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов.

Участниками конкурса смогут стать учреждения, фонды, общественные организации и объединения, которые зарегистрированы в России. Все желающие организации смогут подать заявки до 10 мая. Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно заполнить анкеты по образцу на сайте charity.stoloto.ru. Победители станут известны в период с 17 по 21 июня.

Директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман отметила, что конкурс для НКО и благотворительных фондов проводится два раза в год, начиная с 2021-го. За это время гранты получили уже 19 организаций и направили их на помощь детям, пожилым людями инвалидам.

«Победители конкурса получают гранты в размере 500 000 рублей на реализацию своих благотворительных проектов. За время существования конкурса благодаря этим средствам удалось помочь сотням людей», — прокомментировала Тубман.

Известно, что в 2024 году «Столото» выделит на гранты для победителей четыре миллиона рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Государственные лотереи «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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