Перестрелка длилась недолго: как силовики справились с боевиками в Нальчике

ФСБ ликвидировала двух боевиков в пригороде Нальчика. Они планировали диверсии на территории Кабардино-Балкарии и были связаны с международной террористической организацией. Укрывались в небольшом коттедже на территории СНТ. Когда силовики предложили сдаться — открыли огонь. Корреспондент «Известий» Мурат Магомедов расскажет все в подробностях.

Место проведения спецоперации все еще оцеплено. По данным ФСБ, здесь, в Нальчике уничтожены двое боевиков, которые планировали диверсии и теракты на территории России.

Это окраина Нальчика, дачный район. Террористы прятались в этом небольшом коттедже из белого кирпича. Участок примыкает к лесу, сам дом был заброшен.

Видимо, террористы использовали этот дом, как конспиративное жилье. Рассчитывали, в случае, если их найдут, убежать в лес и скрыться. Сегодня им это не удалось. Спецназ взял дом в плотное кольцо.

Силовики рано утром заблокировали подозреваемых в садовом товариществе «Насып». Им предложили сдаться, но боевики ответили огнем. В тот момент завязался бой. Перестрелка длилась недолго.

Спецназ ФСБ ликвидировал преступников, которые из дома вели огонь по силовикам. Вот следы пулевых попаданий на машинах правоохранителей.

Когда стрельба стихла и стало понятно, что преступники уничтожены, спецназ начал осмотр дома. На кадрах оперативной съемки ФСБ — видны тела боевиков, автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. По данным НАК, ликвидированные входили в состав международной террористической организации.

Бронемашины ФСБ и Росгвардии уже покидают место боя. Сейчас приступили к работе следователи и криминалисты. В столице Кабардино-Балкарии все еще действует режим контртеррористической операции.