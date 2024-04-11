Перестрелка длилась недолго: как силовики справились с боевиками в Нальчике

Эфирная новость 25 0

Режим КТО действовал в регионе все утро.

Фото, видео: ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru

ФСБ ликвидировала двух боевиков в пригороде Нальчика. Они планировали диверсии на территории Кабардино-Балкарии и были связаны с международной террористической организацией. Укрывались в небольшом коттедже на территории СНТ. Когда силовики предложили сдаться — открыли огонь. Корреспондент «Известий» Мурат Магомедов расскажет все в подробностях.

Место проведения спецоперации все еще оцеплено. По данным ФСБ, здесь, в Нальчике уничтожены двое боевиков, которые планировали диверсии и теракты на территории России.

Это окраина Нальчика, дачный район. Террористы прятались в этом небольшом коттедже из белого кирпича. Участок примыкает к лесу, сам дом был заброшен.

Видимо, террористы использовали этот дом, как конспиративное жилье. Рассчитывали, в случае, если их найдут, убежать в лес и скрыться. Сегодня им это не удалось. Спецназ взял дом в плотное кольцо.

Силовики рано утром заблокировали подозреваемых в садовом товариществе «Насып». Им предложили сдаться, но боевики ответили огнем. В тот момент завязался бой. Перестрелка длилась недолго.

Спецназ ФСБ ликвидировал преступников, которые из дома вели огонь по силовикам. Вот следы пулевых попаданий на машинах правоохранителей.

Когда стрельба стихла и стало понятно, что преступники уничтожены, спецназ начал осмотр дома. На кадрах оперативной съемки ФСБ — видны тела боевиков, автоматы Калашникова и боеприпасы к ним. По данным НАК, ликвидированные входили в состав международной террористической организации.

Бронемашины ФСБ и Росгвардии уже покидают место боя. Сейчас приступили к работе следователи и криминалисты. В столице Кабардино-Балкарии все еще действует режим контртеррористической операции.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Следователи нашли тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье
14:17
Перестрелка длилась недолго: как силовики справились с боевиками в Нальчике
14:14
ФСБ рассекретила архив о бесчинствах фашистов в Смоленской области во время ВОВ
13:55
Блогеру Шабутдинову предъявили новые эпизоды мошенничества
13:48
«Процесс впустую»: в Кремле прокомментировали переговоры по Украине
13:29
Войска РФ нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Сейчас читают

Синоптик объяснила причину апрельских гроз майской погодой
Полиция взяла «дропов»: как у волейболиста-легенды Максима Михайлова выманили 8,4 миллиона
Смертельно опасная правда: что стоит за чередой инцидентов с самолетами Boeing
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок