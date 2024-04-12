С лодки на нары: какие виды рыб запрещено ловить в России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Незаконный вылов белуги в России уголовно наказуем

С лодки на нары: какие виды рыб запрещено ловить в России

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Если окажетесь у Каспийского моря, воздержитесь от ловли белуги.

В России существует запрет на вылов определенных видов рыб, необходимый для сохранения их популяции. При этом с апреля по июнь действует нерестовый запрет.

Важно знать, какую рыбу ловить запрещено, чтобы избежать штрафа и уголовной ответственности. Подробнее об этом рассказывает URA.RU.

Калуга

Калуга — рыба из бассейна реки Амур гигантского размера. Незаконный ее вылов приведет к штрафу в 807 тысяч рублей, а также к уголовной ответственности.

Русский или Атлантический осетр

Данный вид обитает в Каспийском море, а также питается беспозвоночными. За его вылов штраф может превышать 600 тысяч рублей.

Белуга

Белуга — крупнейший представитель семейства осетровых. Она обитает в Каспийском море.

Незаконный вылов белуги влечет за собой штраф в размере 826 тысяч рублей и требование компенсировать стоимость изъятой икры. За это можно отправиться в колонию на срок до пяти лет.

Сибирский осетр

Вылов сибирского осетра наказуем штрафом в размере около 500 тысяч рублей, а также возбуждением уголовное дела.

Амурский осетр

Он находится под такой же защитой, как и Сибирский осетр. Незаконный вылов наказывается штрафом около 500 тысяч рублей.

Стерлядь

Незаконный вылов этой рыбы наказывается штрафом в 15 тысяч рублей. Но на данный момент ее запас восстановлен.

В Федеральном агентстве по рыболовству отмечали, что на некоторых участках Волги власти могут разрешить ловить стерлядь.

Аральский лосось

Данный вид рыбы занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Штраф за его вылов — больше 40 тысяч рублей.

Важно также помнить, что в России запрещена рыбалка с помощью химических веществ, взрывчатки и с применением тока.

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