Портнягин полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов

По делу блогера Дмитрия Портнягина и его жены полностью возмещен ущерб. Об этом сообщили в СК России.

«В рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги... оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что Портнягин и его супруга уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей в период с 2018 по 2020 год.

Помимо этого, они, по данным правоохранителей, совершали финансовые операции с полученными незаконным путем средствами. Супруги перевели на счета третьих юридических лиц более 91 миллиона рублей. Из-за несвоевременной уплаты налогов у них также была задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обысках в Club 500 и Siberia, принадлежащих блогеру Портнягину.

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