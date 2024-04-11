Портнягин полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Как выяснило следствие, бизнес-коуч и его жена уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей с 2018 по 2020 год.

Портнягин полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов

Фото: Instagram* / portnyagin

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По делу блогера Дмитрия Портнягина и его жены полностью возмещен ущерб. Об этом сообщили в СК России. 

«В рамках уголовного дела в отношении блогера Дмитрия Портнягина и его супруги... оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что Портнягин и его супруга уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 миллионов рублей в период с 2018 по 2020 год.

Помимо этого, они, по данным правоохранителей, совершали финансовые операции с полученными незаконным путем средствами. Супруги перевели на счета третьих юридических лиц более 91 миллиона рублей. Из-за несвоевременной уплаты налогов у них также была задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обысках в Club 500 и Siberia, принадлежащих блогеру Портнягину.

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