ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 2 334 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Задержан уроженец одной из стран Средней Азии, планировавший совершить теракт в культовом еврейском учреждении в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Молодой человек 2002 года рождения во время отбытия у себя на родине наказания за совершение преступления установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера. Под их влиянием, как отмечается, он стал разделять идеологию запрещенной в России террористической группировки.

На свободу он вышел в ноябре 2023-го, после чего приехал в Москву. При подготовке к теракту он изучал местность возле одной из столичных синагог, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

При задержании, которое состоялось 10 апреля, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению СВУ, а также взрывчатые вещества.

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