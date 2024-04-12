День космонавтики отмечается в России 12 апреля

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Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем космонавтики

Фото, видео: www.globallookpress.com / FC Tosno; 5-tv.ru

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В этот день в 1961 году человек, чье имя теперь знает весь мир, впервые отправился в космос.

Сегодня в России отмечают день космонавтики. 12 апреля 1961 года человек впервые отправился в космос.

И во всем мире знают имя этого героя — Юрий Гагарин. В этом году ему могло исполниться 90 лет.

Его легендарное «Поехали» стало символом начала новой, космической эры. С тех пор наша страна остается одним из мировых лидеров в этой отрасли. С Днем космонавтики всех землян поздравили те, кто сейчас находится на орбите.

«Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику мы мы продолжаем дело начатое нашими предшественниками». — сказал командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко.

«Находяся здесь, за сотни километров от Земли, мы благодарим за труд и искренне поздравляем с профессиональным праздником всех, кто кто сделал наш полет в космос возможным и полеты наших коллег», — добавил космонавт Николай Чуб.

«Впереди у нас много новой интересной работы, которую мы сможем выполнить только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса», — указал космонавт Александр Гребенкин.

А накануне была открыта еще одна страница в космической истории нашей страны. С космодрома Восточный, пусть и с третьей попытки, впервые была запущена новая тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5».

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