В России проводят эксперимент по имитации долговременной экспедиции на Луну

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Шестеро добровольцев на год оказались в полной изоляции.

Фото, видео: ВКонтакте / Международный проект SIRIUS / sirius.research; 5-tv.ru

Испытание по правилам космического полета. В Москве проходит уникальный эксперимент. Шестеро добровольцев на год оказались в полной изоляции. Они живут в наземном комплексе, который, за исключением невесомости, полностью имитирует пилотируемый корабль. Участников проекта постоянно проверяют на прочность.

В канун Дня Космонавтики Дмитрий Зименкин проведал испытателей, и сам прошелся по виртуальному лунному грунту.

«Здесь у нас видео с морем. Честно говоря, я его чаще всего смотрю», — призналась космонавт.

Немудрено, что у них есть тоска по траве у дома и морю. Ведь космонавты уже пять месяцев в полете, а впереди еще семь. И пусть полет имитационный — они заперты в модулях проекта SIRIUS-23 на Земле — но условия эксперимента суровы. То нехватка кислорода и еды, то двое суток без сна. К тому же конфликты случаются: еще бы — двое мужчин и четыре женщины в замкнутом пространстве.

«Стараемся выяснить и понять точку зрения друг друга. Сбавляется градус, и мы приходим к какому-то равновесию, находим общий знаменатель», — отметил командир экипажа Юрий Чеботарев.

До крайностей, как в корейском фильме про лунную миссию, эксперимент не дойдет. Тем более метеоритный дождь такой плотности — фантастика. Но имитация высадки на поверхность спутника Земли, радиационного шторма, солнечной вспышки в работе SIRIUS есть. Тренажеры вкупе с технологиями виртуальной реальности дают максимальное погружение в задачу.

«Он может там ходить по этой поверхности, поворачиваться на все 360 градусов, может прыгать, как на Луне. Многим членам экипажа это очень нравится», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп ИМБП РАН Дмитрий Швед.

И не только ходить, но и прокатиться на луноходе в поисках льда. Руки подвешивают, имитируя лунную гравитацию.

Сегодня 150-й день, полет нормальный. Продолжаются медицинские, психологические исследования экипажа на предмет того, как они смогут провести целый год в таком полете. Самое непростое в этом деле, говорят сотрудники Института медико-биологических проблем РАН, которые ежеминутно контролируют состояние космонавтов, это информационная диета. Письма от родных и новости выдаются участникам эксперимента дозированно и подконтрольно.

«Если они хотят заказать себе в качестве просмотра какой-нибудь фильм ужасов, то это запрещено, потому что может повлиять на психическое состояние», — объяснила Татьяна Журавлева, старший научный сотрудник лаборатории физиологии иммунной системы ИМБП РАН.

А скучать участникам SIRIUS-23 некогда. Им нужно пройти 80 различных экспериментов по каждому из заданных направлений. Благодаря новым полученным знаниям будущие уже реальные полеты наших космонавтов станут куда плодотворнее и безопаснее.

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