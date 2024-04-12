Все 35 лет в театре артиста сохраняется золотое правило — не мешать кошкам.

Он мог всю жизнь проработать в типографии, но душа требовала искусства. Юрий Куклачев твердо знал, что нести людям добро и смех — его призвание.

И сегодня легендарный клоун, дрессировщик и, вероятно, главный друг кошек в нашей стране, остается верен делу всей жизни. Даже свой 75-й день рождения маэстро проведет на сцене — корреспондент «Известий» Леонид Клименчук продолжит.

Подсказывает, как сделать номер еще смешнее. Ради этого он до сих пор не против получать шваброй по голове.

В перерыве раздает советы артистам и, конечно же, по-клоунски дурачится, пока все на сцене. Все это Куклачев делает с детским задором, хотя сегодня самому известному другу кошек и клоуну страны исполняется 75 лет.

Заряжать зал клоунадой — мечта Куклачева с детства. Но к ней он пришел не сразу, семь лет поступал в цирковое — не брали.

Стал выступать в ДК, где и пришло долгожданное признание, а еще приглашение в цирковое училище. Обрел популярность Куклачев лишь в 1970-х с первым котом по кличке Кутя — их номер «Кот и повар» стал легендой.

С тех пор Куклачева знают по всему миру. Раскрывает таланты хвостатых артист не на подмостках театра, а у себя дома.

«Здесь начинаем приучать к музыке, потом возим. Переезды для кошки стресс очень большой. Маленькие такие нюансы. А потом они выходят на сцену и становятся королями и принцессами», — говорит он.

Все 35 лет в театре Куклачева сохраняется золотое правило — не мешать кошкам.

«Некоторые вот выходят и у него проблема: сделал трюк, все, за кулисы не хочет уходить. Мы не можем продолжить спектакль. Он говорит — я со зрителем общаюсь. И мы останавливаемся. Вот в этом уникальность нашего театра, что мы даем животным возможность импровизировать», — отмечает сын артиста Владимир.

Переняли любовь к хвостатым и дети Куклачева. У всех есть своя урчащая труппа, коты в ней — настоящие звезды.

Чтобы удивить маленьких зрителей, на репетициях дети Куклачева должны впечатлить папу. Ведь он тоже в душе ребенок.

«То есть ты это промахиваешь, а он — здесь нужно было повернуть глаз, вот здесь кошка выходит — отойди на полметра. То есть вот такие какие-то мелочи и кто еще тебе это подскажет? Только он», — признается худрук театра Дмитрий Куклачев.

Мастерство быть другом не только кошек, но и детей Куклачев несет через всю свою жизнь. Артист основал «Школу доброты», чтобы вне стен театра быть наставником малышам и школьникам.

На уроках доброты Куклачев помогает детям избавиться от комплексов, развивать фантазию и строить планы на будущее. А школьники хранят эти советы всю жизнь. К нынешним 11-классникам московской школы Куклачев приходил, когда те только впервые сели за парты.

«И я очень хорошо помню рукопожатие с Юрием Куклачевым. Он как будто бы передал мне часть своей энергии. Это было очень мощно. И спустя столько времени я это очень хорошо помню», — рассказывает ученица школы № 2006 Варвара Карабанова.

Куклачев планирует и дальше заряжать людей энергией добра и смеха. Карьеру артист заканчивать не собирается.

— Я еще действующий. Я настоящий боец армии добра и милосердия. Еще в форме… Мы несем добро. Мы несем главное — нежность людям. Что жизнь прекрасна. И, люди, радуйтесь жизни… Это истина, которая дана нам космосом, Вселенной. Чтобы мы люди, продолжали свой род по-доброму — через любовь.

Даже свой 75-й день рождения артист планирует провести на сцене. Грандиозное шоу для гостей, в котором выступит вся династия Куклачевых, и впервые в истории — сразу 100 кошек.