«Это космос»: Пригожин пришел в восторг от кубиков 72-летнего Газманова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Пригожин похвалил Газманова за хорошую физическую форму

«Это космос»: Пригожин пришел в восторг от кубиков 72-летнего Газманова

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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И заодно похвалил Валерию за любовь к спорту.

Продюсер Иосиф Пригожин на одном из светских мероприятий похвалил форму певца Олега Газманова. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Я восхищаюсь, чтобы в 72 года иметь такое тело. Это космос, я мечтаю об этом. Я бы хотел, чтобы у меня были кубики, как у Газманова», — поделился Пригожин.

Как утверждает муж певицы Валерии, он сам раньше тоже обожал заниматься спортом. Это было его особой страстью, но в итоге Пригожин к этому охладел.

Более того, любовь переросла в ненависть. Пригожин, как выяснилось, увлекался вольной борьбой и футболом.

Однако продюсер гордится, что его жена не сдалась так просто. Сейчас Валерия активно занимается в спортзале — с особенной страстью, причем каждый день.

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