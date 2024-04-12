Чтобы накопить на концерт любимого артиста, юноша мыл машины.

Знаменитый исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, пригласил на свой концерт в Рязани юного поклонника, мечтающего попасть на выступление любимого артиста. Трогательное обращение популярный автор песен опубликовал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости / Евгений Биятов; Telegram / SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru

Дронов увидел в Сети кадры, на которых парень рассказывает о своем заветном желании. Юношу зовут Федор, он моет машины для того, чтобы купить самый недорогой билет на концерт Ярослава Дронова. Любимая песня поклонника — «Встанем». Текст молодой фанат знает наизусть.

Исполнитель заметил видео, гуляющее в Интернете, и решил обратиться к Федору.

«Привет, Федор! Мне передали, что ты моешь машины, чтобы заработать и купить билет на мой концерт в Рязани. Приглашаю тебя вместе с родными во дворец спорта „Олимпийский“ 12 мая», — написал в своем посте артист.

Он также попросил всех, кто знаком с юношей или способен помочь его найти, распространить сообщение. Федор может связаться с командой Ярослава Дронова по почте — пригласительные уже его ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт.