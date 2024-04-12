Вертолет Robinson разбился при взлете в Забайкалье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

Катастрофа произошла недалеко от города Могоча.

Вертолет Robinson разбился при взлете в Забайкалье

Фото: Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / vm_sut

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В Забайкальском крае разбился четырехместный вертолет Robinson R-44. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Катастрофа произошла 12 апреля в 3,5 километрах от города Могоча.

«При взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки», — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия в данный момент выясняются. На месте работают оперативные службы.

Возбуждено уголовное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку.

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Вертолет Robinson разбился при взлете в Забайкалье

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