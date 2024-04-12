Лукашенко прокомментировал слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Лукашенко: Москва и Минск никогда не обсуждали захват Европы

Лукашенко прокомментировал слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы

Фото: Sergei Grits / ТАСС

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Белорусский лидер прибыл в РФ с рабочим визитом.

Москва и Минск никогда не обсуждали вопрос о якобы захвате Европы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что Белоруссия вступит в и прочее — это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу, но для начала Польшу и Прибалтику. Это чушь, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос», — подчеркнул Лукашенко, фрагмент его речи опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 11 апреля. Вечером того же дня прошли переговоры главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным. Центральной темой беседы стал украинский кризис. Лукашенко заявил о готовности своей страны выступить посредником в переговорах России и Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине.

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