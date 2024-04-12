Украина потребовала не допускать российских борцов к Олимпиаде в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины призвал не допускать борцов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Официальная позиция НОК опубликована на сайте организации.

Руководство комитета настаивает на том, что спортсмены якобы нарушили требования нейтрального статуса, в том числе высказав поддержку российской спецоперации. Теперь Киев требует отстранить борцов от участия в Играх, а также применить в их отношении меры и отказать им в участии в Олимпиаде.

В «черном списке» Украины оказались Ванесса Каладинская, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиев, Наталья Малышева и Артур Наифонов. Спортсмены были допущены к соревнованиям по решению Международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы (UWW).

Олимпийские игры 2024 года в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. О допуске российских спортсменов к олимпийским состязаниям в 2024 году стало известно 8 декабря 2023-го. МОК принял такое решение, но при этом прописал множество условий.

Так, требования включают запрет на любую деятельность, связанную с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России. Кроме того, табу наложено на символику национальных федераций или олимпийских комитетов.

Спортсмены не могут высказываться в поддержку спецоперации на Украине на официальных мероприятиях и в интервью прессе ни до, ни во время, ни после Игр. То же касается их персонала. При этом россиянам и белорусам не разрешено выступать в командных дисциплинах.

Все сборные отстранены, из календаря удалены все турниры в России и Белоруссии. Теннисисты из обеих стран будут соревноваться без ограничений, но только в нейтральном статусе. Таковы решения ITF, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сколько россиян выступят на Олимпийских играх в Париже.