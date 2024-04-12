Взорвавшийся в Москве автомобиль принадлежал экс-сотруднику СБУ

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы. В нашем распоряжении — кадры момента ЧП.

Предварительно, взрывное устройство сдетонировало, когда Василий Прозоров сел за руль и попытался завести двигатель. Взрывчатку заложили под водительское сиденье внедорожника.

Ударную волну почувствовали жители соседних домов. У Прозорова ранения руки и ноги, его доставили в больницу.

Повреждены припаркованные рядом машины. На место прибыли взрывотехники, медики и следователи.

Около года назад на бывшего украинского агента планировалось покушение в Бердянске, тогда его смогли предотвратить. Известно, что в последние несколько лет Прозоров живет в России — по его собственным словам, с 2014-го он сотрудничал с российским спецслужбами.