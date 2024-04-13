Актер театра «Аспект» Никита Локтаев погиб в зоне СВО

Мужчина был санитарным инструктором мотострелковой роты.
Фото: www.globallookpress.com / RealVolya
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Актер народного театра города Касимов «Аспект» в Рязанской области Никита Локтаев погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили на официальной странице культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Актер Касимовского театра „Аспект“ Никита Владимирович Локтаев. Погиб в 2024 году при исполнении воинского долга во время СВО. Самые искренние соболезнования родным и близким Никиты. Помним. Скорбим», — говорится в публикации.
Также сообщение о смерти актера появилось на официальной странице Рязанского медицинского колледжа. Локтаев закончил это образовательное учреждение и работал на станции скорой помощи в Рязани. В 2023 году артист отправился на СВО в качестве санитарного инструктора мотострелковой роты.
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