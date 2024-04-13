Рогов: после обстрела ВСУ под завалами домов в Токмаке могут оставаться люди

В городе Токмак под завалами разрушенных из-за украинских обстрелов домов все еще могут находиться люди. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ ударили по жилому сектору Токмака в Запорожской области накануне вечером. В результате атаки разрушен многоквартирный дом. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, погибли восемь мирных жителей, среди них двое детей. Пострадали десятки человек. На месте продолжают работу городские службы. Всем пострадавших оказана помощь.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Донецке пропал американский военкор и доброволец Рассел Бентли.