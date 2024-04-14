Забеременела от другого, свела мужа с сестрой: о каких семейных секретах молчали Волчек, Мордюкова и другие актеры СССР

В личной жизни любимых советских артистов кипели нешуточные страсти!

Представители творческих профессий — довольно взбалмошные натуры. Если что-то пришло им в голову, они, отринув все препятствия, идут к своей цели. Любить актеры и музыканты умеют крепко и от всей души, а ревнуют так, что дым идет коромыслом. Из-за этого часто браки знаменитостей наполнены огромным количеством эмоций и испытаний, и, к сожалению, такая любовь не всегда проходит проверку временем.

Личная жизнь советских актеров, которых и по сей день считают примером для подражания для современного поколения артистов, в этом случае — не исключение. Какие перипетии браков и неприглядные подробности семейной жизни хотели бы скрыть Нонна Мордюкова, Олег Ефремов, Галина Волчек и другие мэтры кино?

Иван Любезнов и Марина Ладынина

Актеры Иван Любезнов и Марина Ладынина познакомились еще во времена своей учебы в ГИТИСе. Молодые люди мгновенно влюбились друг в друга и почувствовали родство душ.

Глубина отношений влюбленных заставляла завидовать друзей, коллег и окружающих. Многие терялись в догадках, что вообще могло быть общего у двух абсолютно разных людей? К тому же, Любезнов подрабатывал кочегаром и отличался общительностью, а Ладынина всегда была довольно скромной девушкой, родом из сибирской деревни, которая, вопреки всем наветам, не видела себя ни в какой другой сфере, кроме кинематографа. Отношения молодых актеров отличала пылкая страсть, но друзья пары массово сходились во мнениях, что степень любви Любезнова к Ладыниной значительно превышает масштаб чувств актрисы к избраннику, пишет «Культурология».

Сначала не омрачала влюбленности и разница характеров, однако после выпуска из ВУЗа, супруги стали работать в разных театрах и почти перестали видеться друг с другом. Окончательно трещину эти отношения дали, когда Ладынина встретила на своем пути режиссера Ивана Пырьева. Деятелей культуры сразу потянуло друг к другу, хотя оба на тот момент были несвободны. Роман завертелся буквально на глазах, а свидетелями разгорающейся страсти стали Любезнов и избранница Пырьева. Скандала было не избежать!

Супруга режиссера стерпеть обиды не смогла и затеяла разборки в присутствии всей съемочной группы и соперницы за сердце Пырьева. Ставшая очевидицей конфликта народная артистка СССР испытала острое чувство стыда, а после этого твердо решила разорвать отношения с режиссером. Однако планам актрисы помешало неожиданное событие: знаменитость узнала, что беременна от Пырьева.

Не осмелившись признаться в случившемся, звезда советского кинематографа решила воспитывать ребенка одна. Ни мольбы Любезнова вернуться к нему, ни увещевания родственников и друзей не смогли убедить актрису спасти семью. Более того, вместо этого она предложила ему обратить внимание на свою сестру Валентину. Любезнов, то ли от отчаяния, то ли из-за страха потерять связь с Ладыниной, решил последовать ее предложению и сразу взял Валентину в жены.

Парадоксально, но именно в этом браке Иван Любезнов по итогу обрел долгожданное счастье, которое берег до самой смерти.

Марина Ладынина же в итоге вышла замуж за Пырьева, но брак их просуществовал недолго.

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Эльза Леждей и Геннадий Юдин

Нешуточные страсти творились и в браке других советских знаменитостей, актеров Эльзы Леждей и Геннадия Юдина. За подающего надежды актера звезда советского сериала «Следствие ведут знаТоКи» вышла замуж в 1957 году. Молодые люди познакомились на съемках исторической картины «Море студеное»: по сюжету, им выпало играть пару. С поставленной задачей и Юдин, и Леждей справились идеально: в роли они вжились настолько натурально, что отношения быстро переросли с экранных в настоящие.

После женитьбы супруги тут же стали жить вместе: кров актеры делили с мамой Юдина. По воспоминаниям коллег артистов, Александра Андреевна отличалась деспотичным характером, поэтому Юдин находился полностью под ее влиянием. Мама контролировала каждый его шаг, а сам Геннадий постоянно прислушивался к ее советам.

Очень быстро Леждей почувствовала себя третьей лишней в этой семье: правом финального голоса всегда заведовала мать Юдина, а актрисе только и оставалось, что жить «на вторых ролях». В какой-то момент идиллия переросла в череду конфликтов: разрываясь между двумя любимыми женщинами, Геннадий Юдин начал выпивать, чем лишь приблизил разрыв с женой.

Понимая, что такая жизнь — не предел ее мечтаний, актриса взяла себя в руки и ушла от мужа. Из сказки брак превратился в кошмарный сон.

Позже Леждей предприняла вторую попытку обрести счастье и вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. Юдин, на время потеряв веру в себя и свои силы, вскоре женился на актрисе Светлане Швайко. Впрочем, и вторая попытка женитьбы к идиллии так и не привела: мама буквально выжила вторую невестку из дома. Когда же матери не стало, актер впал в глубокую депрессию и окончательно запил. Умер актер в нищете и забвении: помочь Юдину не смогли ни коллеги, ни знакомые.

Фото: © РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

Олег Ефремов и Лилия Толмачева

Любовь в паре Олега Ефремова и Лилии Толмачевой зарождалась как в сказке. На момент знакомства актриса была студенткой МХАТа, а Ефремов работал преподавателем. На курсе не было ни одной студентки, которую актер и преподаватель мог бы оставить равнодушной, но сам артист заприметил именно Толмачеву.

По свидетельствам ближайшего окружения, на тот момент в будущей актрисе было что-то, что отличало ее от всех остальных. На сцене Толмачева умела заворожить, в то время как в обычной она была очень скромной и замкнутой. При виде Ефремова же студентка и вовсе теряла дар речи.

Некая робость в поведении ученицы, впрочем, артиста совсем не смутила: конфетно-букетный период в паре закончился очень рано. Влюбленные быстро поженились, а затем так же быстро осознали, что не подходят друг другу. В этой паре больше всего страдала Толмачева. Ефремов всегда любил внимание красивых актрис, чем нередко провоцировал молодую жену на ревность, а Толмачева мучилась постоянными приступами гнева из-за присутствия посторонних женщин рядом. Все это приводило к постоянным ссорам и угрозам, из-за чего Ефремову приходилось отшучиваться, что если вдруг что, он первый скажет, что бросил актрису.

В какой-то момент терпение советской красавицы лопнуло. Толмачева собрала вещи и уехала в родной Саратов. Вернулась актриса в Москву только спустя год — ее пригласили на работу в театр Моссовета. Но и тут без участия мэтра не обошлось: Ефремов вскоре позвонил супруге и сделал ей безумное предложение. В обмен на спокойствие Толмачева должна была бросить театр и вместе с ним создавать новый. Актриса не смогла устоять перед обаянием бывшего мужа и согласилась, тайно лелея надежду вернуть отношения с избранником.

Уже в первые месяцы сотрудничества тщетность попыток Толмачевой стала очевидна. Отчаявшись охмурить Ефремова по новой, актриса позволила себе быть счастливой в новом браке. С другим избранником актриса прожила более 30 лет, но все эти годы продолжала любить только первого мужа.

Артист Олег Ефремов (слева), артистка Лилия Толмачева (справа). Фото: © РИА Новости / Александр Гладштейн

Галина Волчек и Евгений Евстигнеев

Роман у этой пары начинался также красиво, как и у Ефремова с Толмачевой. Волчек и Евстигнеев познакомились, будучи студентами, и почти сразу полюбили друг друга. Однако родители артистки были против ее брака с молодым ухажером из-за разницы в статусе. Волчек происходила из знаменитой аристократической семьи, в то время как Евстигнееву требовалось время, чтобы добиться головокружительного успеха.

Ни протест родных, ни молва не стали для Волчек и Евстигнеева препятствием для женитьбы. Сразу после свадьбы влюбленные поселились в доме у семьи Волчек. Стоило лишь молодоженам въехать в дом матери и отца актрисы, как семейная жизнь начала разваливаться на глазах. За дурные манеры юному зятю перепадало даже от домработницы. В итоге пара не выдержала и покинула родительский дом.

Несколько ночей после побега из родительского дома Волчек и Евстигнеев вынуждены были ночевать на вокзале. Казалось, что неустроенный быт быстро разрушит брак, но мудрая актриса (а впоследствии и худрук) сумела укрепить отношения. Супруги выдержали тяжелое испытание безденежьем и были счастливы друг с другом. Талант обоих позволил им подняться с низов и продвинуться в карьере.

Когда к Евстигнееву пришла всесоюзная слава, то вместе с ней пришли и соблазны. Любимец женщин не устоял и пошел на предательство. Волчек простить измены своему благоверному так и не смогла: она собрала вещи бывшего мужа и выставила его из дома. До конца жизни оба потом об этом жалели, хотя и смогли остаться друзьями после расставания.

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Нонна Мордюкова и Владимир Сошальский

Непопулярные решения в отношениях в свое время пришлось принимать и главной советской красавице, актрисе Нонне Мордюковой. После развода с Вячеславом Тихоновым, знаменитость долго не решалась заводить новый роман. Актер Владимир Сошальский ухаживал за девушкой довольно упорно и долго, в надежде обратить на себя внимание знаменитости. В то время, как женщины буквально обожали его и ночевали под окнами, Мордюкова упрямо игнорировала навязчивого ухажера.

Терпение Сошальского оказалось запредельным: отчаявшись отбиться от актера, Мордюкова сдалась, сблизилась с актером, а еще спустя время согласилась выйти за него замуж. Лишь позже стало известно, что на такой шаг она пошла не из большой любви к партнеру, а чтобы уколоть Тихонова, которого она все еще любила.

Сначала семейная жизнь Мордюковой и Сошальского шла хорошо, но достаточно быстро стало известно, что Сошальский обожает кутить на вечеринках и ухлестывает за другими женщинами. Характерная артистка терпеть такое отношение не стала и разорвала отношения.

Даже после расставания бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения, но о причинах разлада говорить не любили.

© РИА Новости / Галина Кмит

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