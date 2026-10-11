«Страдаю»: Шуфутинский рассказал, как переносит отказ от сладкого

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 14 0

Артист сократил углеводы и плавает в собственном бассейне.

Шуфутинский страдает из-за отказа от сладкого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

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Шуфутинский признался, что страдает из-за отказа от сладкого

Народный артист России Михаил Шуфутинский рассказал о жестких ограничениях в питании. Об этом сообщает МК.ru.

На недавнем концерте в Кремле 78-летний исполнитель появился в заметно более подтянутой форме. По данным издания, артист всерьез взялся за здоровье. Центральным элементом его сценического образа стал яркий наряд с принтом в виде обнаженных женских тел.

«Мне его специально пошили в одном очень хорошем месте очень хорошие мастера. А ткань жена подобрала. Это как картина Рубенса: надо на себе поносить немножко», — сказал Шуфутинский.

Звезда шансона пересмотрел свой уклад и согласился на ограничения ради здоровья. Он сообщил, что серьезно относится к питанию и урезал долю углеводов.

«Стараюсь употреблять меньше углеводов, меньше хлеба, меньше сладкого. Я страдаю из-за этого, потому что очень люблю сладкое. А кто не любит?» — отметил певец.

Находясь в Москве, артист старается выбираться на плавание — в его загородном доме есть бассейн. Однако плотный график не всегда позволяет уделить время водным процедурам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Михаил Шуфутинский не спешит становиться для кого-либо наставником. Оценивая себя, создатель хита «Третье сентября» отметил, что гением не является и не вправе поучать молодое поколение. По его словам, гении — это Моцарт, Вивальди, Бетховен, чье творчество живет в веках, а он — просто способный человек, который применяет свои способности и счастлив, что многим людям это нужно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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