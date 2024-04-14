Шуфутинский объяснил нежелание вести в ЗАГС молодую партнершу

Артист уже почти десять лет вместе с танцовщицей Светланой Юразовой, но официально отношения пара так и не зарегистрировала.

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, почему спустя почти десять лет отношений с танцовщицей Светланой Юразовой до сих пор на ней не женился. Как он объяснил, для них штамп в паспорте не имеет никакого значения: он никак не улучшит ситуацию в семье, если мужчина и женщина не настроены быть вместе.

«У нас не было времени об этом думать, мы вместе всегда. Может, она и хочет. Ну, а как люди жили раньше?» — ответил Шуфутинский на вопрос в одной из программ на федеральном канале.

Вместе с тем знаменитость не готов и венчаться. По его словам, «он не настолько религиозный, чтобы совершать такой обряд».

«Светлана тоже. Мне вообще кажется, что это может нас немножко напрячь. У нас нет этой проблемы, мы об этом не говорим», — добавил артист.

Также певец признался — разница в возрасте никак не отражается на отношениях. Юразова младше любимого на 30 лет.

Но конфликты в их паре все же периодически возникают. Всему виной — вспыльчивый характер шансонье.

«Я психованный, могу на что-то обидеться, могу разозлиться. Вспыхнуть могу из-за какого-то слова. Потом я сам начинаю понимать — чего пыхтеть-то», — сказал Шуфутинский.

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